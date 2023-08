Fahrerlaubnis weg und dennoch zwei Mal am Steuer erwischt

Bremen - Ein 33-Jähriger, der schon seit 2014 keine Fahrerlaubnis mehr hat, ist am Wochenende zweimal kurz hintereinander am Steuer erwischt worden. Er war der Polizei zufolge in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn 1 unterwegs. Nach der zweiten Kontrolle übernahm dann schließlich seine Mutter das Steuer. Sie hatte zuvor auf dem Beifahrersitz gesessen.

Das erste Mal hatte eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei den Fahrer demnach am Samstag gegen 23.45 Uhr an der Anschlussstelle Bremen-Brinkum kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann schon seit neun Jahren keinen Führerschein besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er versicherte, dass seine Mutter das Lenkrad übernehmen würde. Die 62-Jährige hat eine gültige Fahrerlaubnis.

Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten das Fahrzeug erneut auf der A1 in Richtung Bremen auf. Wieder saß der 33-Jährige am Steuer, wie es in der Mitteilung hieß. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Mutter bis dahin nicht gewusst habe, dass der Sohn längst keinen Führerschein mehr hatte. Gegen den Mann ergingen zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.