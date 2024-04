Neuenhagen bei Berlin - Eine Autofahrerin ohne Führerschein ist mit 3,02 Promille im Landkreis Märkisch-Oderland unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach beobachteten Zeugen, wie die Frau ihren Wagen offensichtlich nicht im Griff hatte, als sie an einer Sportanlage in Neuenhagen bei Berlin vorfuhr. Außerdem habe die 53-Jährige nach Alkohol gerochen, hieß es. Die daraufhin alarmierte Polizei führte am Sonntag einen Atemalkoholtest durch. Gegen die Frau wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.