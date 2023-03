Delmenhorst - Im Fall einer angeschossenen Autofahrerin in Delmenhorst hat die Polizei einen wichtigen Zeugen ausfindig gemacht. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Mordkommission hatte seit vergangener Woche nach dem Mann gesucht, weil er sich „zur Tatzeit in unmittelbarer Tatortnähe aufgehalten haben könnte“. Angaben zu möglichen Aussagen des Zeugen wurden nicht gemacht.

In der Stadt nahe Bremen war am 10. Februar auf eine 35-jährige Frau geschossen worden, die am Steuer ihres Wagens saß. Sie wurde durch einen Schuss am Kopf schwer verletzt. Ihre drei Kinder im Auto erlebten das Geschehen mit. Eine Mordkommission hat bei ihren Ermittlungen den 35-jährigen Ehemann der Frau und einen weiteren Mann (41) als verdächtig eingestuft. Beide sind aber auf freiem Fuß.