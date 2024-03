Syke - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Syke (Landkreis Diepholz) in seinem Wagen verbrannt. Andere Autofahrer hatten das brennende Fahrzeug am Freitagabend neben der Straße gesehen und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Fahrer verbrannte im Auto.

Ersten Erkenntnissen nach war er mit dem Auto in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gekracht. Danach soll der Wagen sofort angefangen haben zu brennen. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.