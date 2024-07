Ein Autofahrer fällt durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Polizei hält den 54-Jährigen an. Ein Alkoholtest ergibt einen lebensbedrohlichen Wert.

Die Polizei hat einen Autofahrer mit 4,4 Promile am Steuer gestoppt. (Symbolfoto)

Intschede - Die Polizei hat einen Autofahrer mit 4,4 Promille im Landkreis Verden gestoppt. Der 54-Jährige besitzt außerdem keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere und gefährliche Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle am Samstagmittag in Intschede stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab den hohen Wert. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten, wie die Polizei weiter mitteilte. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.