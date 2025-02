Ein Wagen fällt Beamten in Garrel wegen eines entstempelten Kennzeichens auf. Doch statt zu halten, flüchtet der Fahrer.

In Garrel ist ein 32-Jähriger vor der Polizei geflüchtet. (Symbolbild)

Garrel - Ein 32-Jähriger ist in Garrel (Landkreis Cloppenburg) vor der Polizei geflohen und dabei mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei berichtete, fiel das entstempelte Kennzeichen des Pkws am Samstagabend einer Streifenwagenbesatzung auf. Der 32-Jährige habe jedoch nicht auf die Anhaltesignale reagiert und sei in seinem Wagen geflohen. Die Polizei habe den Wagen dann zunächst stoppen können, dieser sei aber zurückgesetzt und weitergefahren. Beim Abbiegen sei der Wagen dann jedoch von der Fahrbahn abgekommen und sei dort mit einem Baum kollidiert.

Der Fahrer habe seine Flucht zu Fuß fortsetzen wollen, habe aber gestoppt werden können. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.