Gotha - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist ein Mensch schwer verletzt worden. Der Autofahrer kam am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der A4 Richtung Frankfurt in der Höhe von Wandersleben (Landkreis Gotha) von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Verletzte gab es demnach nicht.