Bad Muskau - Auf der Flucht vor einer Kontrolle ist ein Autofahrer in einem mutmaßlich gestohlenen Auto bei Bad Muskau (Landkreis Görlitz) tödlich verunglückt. Bundespolizisten wollten den Mann in der Nacht zum Freitag zunächst auf der A15 bei Cottbus kontrollieren, teilte die Polizei am Freitag mit. Daraufhin habe der Fahrer jedoch Gas gegeben und sei geflüchtet. In einem Kreisverkehr kam er demnach von der Straße ab und verlor die Kontrolle - sein Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Der 39-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und durch Rettungskräfte befreit. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Der Kreisverkehr war rund vier Stunden lang gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Unfallauto in der Nacht zum Freitag in Berlin gestohlen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.