Leipzig/Erfurt - Nach einem Unfall mit einem gemieteten Auto in Leipzig ist ein 19-Jähriger mit seinem Mitfahrer zunächst geflohen. Erst am Samstagabend habe er sich dann an seinem Wohnort Erfurt gestellt, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige sei am frühen Samstagmorgen auf einer Kreuzung ins Schleudern gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto fuhr in ein Ladengeschäft und beschädigte die Glasfront des Gebäudes. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf rund 60.000 Euro. Beide Insassen liefen zu Fuß davon. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.