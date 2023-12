Hannover - Bei einem Zusammenstoß mit einem abgestellten Lastwagen ist ein Autofahrer in Hannover in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden. Der 23-Jährige sei mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit dem Lkw kollidiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf einen an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite abgestellten Bauwagenanhänger geschleudert. Der junge Mann wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Unter Begleitung eines Notarztes wurde der 23-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.