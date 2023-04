Leer - Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Leer in Ostfriesland fünf Menschen verletzt worden. Ein Fahranfänger krachte am Mittwochabend laut Angaben der Polizei mit seinem Auto in den vorausfahrenden Wagen eines Ehepaars. Sein Auto wurde demnach in einen Straßengraben geschleudert und fing Feuer. Helfer befreiten den jungen Mann und seine beiden 17-jährigen Mitfahrer aus dem Fahrzeug, wie die Feuerwehr mitteilte. Kurz danach habe der ganze Wagen gebrannt.

Die drei Insassen kamen in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Schwere der Verletzungen war demnach noch unklar. Sie seien aber ansprechbar gewesen. Das Ehepaar sei kurzzeitig zur Kontrolle ins Krankenhaus gekommen.