Bernburg - An einem Fahnenmast und auf dem Balkon des Rathauses in Bernburg im Salzlandkreis sind Fahnen mit Hakenkreuz zu sehen. Diese seien für Dreharbeiten einer Dokumentation des ZDF über das Leben von Margot Friedländer aufgehängt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Drehort sei abgesperrt, zudem sei dort ein Hinweis zu sehen, keine Foto- oder Videoaufnahmen anzufertigen. Nach Angaben der Polizei habe sich jedoch mindestens ein bislang unbekanntr Mensch darüber hinweggesetzt und die Inhalte unter anderem über soziale Netzwerke verbreitet.

Die Ausstrahlung der Reihe mit dem Arbeitstitel „Ich bin! Margot Friedländer“ zeichnet nach Angaben der Produktionsfirma die Geschichte der Holocaustüberlebenden nach. Die Erinnerung der heute 1921 geborenen Berlinerin sollen dabei den Leitfaden bilden. Die Ausstrahlung ist für den 9. November dieses Jahres - dem 85. Jahrestag der Novemberpogrome in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 - geplant.