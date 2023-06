Kunst

Museum der bildenden Künste zeigt Klinger-Restaurierung

Wenn Besucherinnen und Besucher in der ersten Etage des Museums der bildenden Künste Leipzig in einen der Räume einbiegen, hängen die Gemälde dort nicht wie üblich an der Wand. Klingers „Das Urteil des Paris“ liegt in einer Schauwerkstatt in Einzelteilen - bereit, um aufgefrischt zu werden.