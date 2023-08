Ostercappeln - Bei einem Brand ist ein ehemaliges landwirtschaftliches Gehöft im Landkreis Osnabrück zerstört worden. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Das Fachwerkgebäude in Ostercappeln war am Sonntag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Gehöft nicht mehr retten. Die Brandursache war zunächst unklar, auch zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.