Kultur sollte nicht nur in den Städten entstehen, sondern auch auf dem Land. Wie das möglich ist, soll Thema eines Fachtages in Eisleben sein.

Fachtag zu Kulturarbeit auf dem Land in Eisleben

Eisleben - Das Theater in Eisleben und die Hochschule Merseburg wollen Raum für einen Austausch zur Kulturarbeit im ländlichen Raum bieten. Deshalb laden beide Einrichtungen am 12. Juni zu einem Fachtag nach Eisleben ein. Im Theater und an anderen Orten der Lutherstadt im Landkreis Mansfeld-Südharz sollen etwa Podien und Workshops stattfinden.

Eingeladen seien Akteurinnen und Akteure, die sich in der Theater- und Kulturarbeit in ländlichen Räumen engagieren, sowie Studierende, Lehrkräfte und interessierte Bürgerinnen und Bürger, erklärte das Theater. Ziel des Fachtages unter dem Namen „Geht nicht mehr! Geht nicht mehr?“ soll sein, „Herausforderungen und Strategien zum Gelingen für Kunst und Kultur abseits von Großstädten anzuregen“. Die Teilnahme ist kostenlos.