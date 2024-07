Jüdinnen und Juden fühlen sich unsicher in Deutschland, sind Hass und Anfeindungen ausgesetzt. Auch in Brandenburg nennen Experten die Zunahme antisemitischer Vorfälle erschreckend.

Fachstelle erfasst mehr antisemitische Taten in Brandenburg

In Brandenburg ist laut Fachstelle die Zahl antisemitischer Vorfälle gestiegen. Dervis Hizarci, der Vorstandsvorsitzende der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, sprach von einer erschreckenden Entwicklung. (Archivbild)

Potsdam - Die Fachstelle Antisemitismus Brandenburg hat 2023 mehr antisemitische Vorfälle dokumentiert. Es seien 377 Fälle im Monitoringbericht erfasst worden, teilte die Fachstelle in der Staatskanzlei in Potsdam mit. Dies sei in Brandenburg ein Zuwachs von 173 Taten im Vergleich zum Vorjahr. Dabei handelt es sich etwa um Bedrohungen, Anfeindungen und Gewalttaten. Allerdings habe es auch eine bessere Quellen- und Datenlage gegeben, hieß es bei der Vorstellung des Monitoringberichts.

Die Zunahme der Fallzahlen sei erschreckend, sagte der Vorstandvorsitzende der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Dervis Hizarci. „Es gibt eine große Bedrohung.“ Es verändere sich aber auch das Meldeverhalten in der Gesellschaft.

Hizarci berichtete von Schilderungen von Jüdinnen und Juden, die bedroht werden und im Alltag Angst haben, ihre jüdische Identität auf der Straße zu zeigen. Auch die Gedenkstätten zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit seien von einer Vielzahl antisemitischer Vorfälle betroffen. Zudem spielt laut Experten Rechtsrock etwa im Fußball eine Rolle.