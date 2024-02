In fünf Bundesländern ist die Forelle als gefährdet eingestuft worden. Die Situation des Süßwasserfischs in Thüringen ist nur auf den ersten Blick eindeutig.

Ein Fischereiaufseher fischt Bachforellen aus einem Dorfbach in der Schweiz.

Jena/Erfurt - In fünf Bundesländern haben Experten die Forelle erstmals auf die Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Süßwasserfische gesetzt. In Thüringen ist die Lage zwar offiziell stabil. Die Forelle ist bislang nicht auf der hiesigen Gefährdungsliste zu finden, heißt es aus dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Doch Fachleute zeichnen ein differenziertes Bild.

Dass die Forelle (Salmo trutta) nun ausgerechnet in Bayern und Baden-Württemberg, zwei Ländern mit eigentlich sehr großen Beständen, als rückläufig eingeschätzt wird, gibt auch der Behörde zu denken. Sie bewertet die Einstufung als ein erstes, deutliches Warnsignal für Fließgewässer. Den tatsächlichen natürlichen Bestand der heimischen Bachforelle zu beurteilen, ist Experten zufolge schwierig. Denn manche Angelvereine besetzen immer wieder Gewässer mit Forellen, heißt es seitens des Landesamts.

Beim Fischbestand insgesamt in Thüringens Gewässer sehen Fachleute zudem bedenkliche Entwicklungen. „Die Fischbiomassen, die wir aktuell ermitteln, sind vergleichsweise niedrig im Vergleich zu den vergangenen Dekaden“, sagt der Leiter des Jenaer Instituts für Gewässerökologie und Fischereibiologie, Falko Wagner. Verschiedene Faktoren führten zu dieser Entwicklung. Dazu zählt er unter anderem die Begradigung von Fließgewässern, durch die sich Flüsse und Bäche nicht natürlich verändern und entwickeln könnten.