Ein Knall ertönt und plötzlich steht eine Wohnung in Eisleben in Flammen. Die meisten Bewohner haben Glück im Unglück. Doch die Hintergründe sind weiterhin unklar.

Der große Schaden am Gebäude wird erst später sichtbar. (Symbolbild)

Eisleben - Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) verletzt worden. Der 51 Jahre alte Bewohner der Wohnung habe beim Öffnen der Tür einen Knall vernommen, woraufhin seine Wohnung augenblicklich in Flammen stand, teilte die Polizei mit. Der Auslöser der Explosion sei bisher noch unbekannt.

Der Mann sowie eine 75 Jahre alte Nachbarin seien verletzt in eine Klinik gebracht worden. Alle weiteren Bewohner des Hauses hatten sich selbstständig retten können und seien nicht verletzt worden, hieß es weiter. Wegen Brand- sowie Wasserschäden am Gebäude seien alle betroffenen Personen anderweitig untergebracht worden. Der Schaden wird aktuellen Angaben zufolge auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen bereits.