Mücheln - In einem Mehrfamilienhaus in Mücheln (Saalekreis), in dem auch Asylsuchende leben, soll es eine Explosion gegeben haben. Personen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag in Halle mit. Demnach kam es am Samstag kurz vor Mitternacht zu einer lauten Detonation eines vermutlich pyrotechnischen Erzeugnisses. An einer Wand und zwei Türen sei Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.