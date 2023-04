Dresden - Die Explosion einer Propangasflasche hat in der Nacht zum Sonntag im Dresdner Stadtteil Kleinzschachwitz zu massiven Beschädigungen an einem Mehrfamilienhaus geführt. Die Polizei konnte die genaue Schadenshöhe am Vormittag noch nicht nennen. Ein 49 Jahre alter Mieter wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeibericht hatte er im Keller des Hauses unter Einfluss von Alkohol an einem sogenannten Heizaufsatz für Gasflaschen gearbeitet. Warum es zur Explosion kam, ist bislang unklar. Gegen den Mann wird wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.