Frankfurt (Oder) - Umweltpolitiker der Grünen wollen am Montag mit Experten über die Folgen des Fischsterbens in der Oder im vergangenen Jahr diskutieren. Sie dringen auf einen besseren Schutz des Grenzflusses in Zeiten der Klimakrise. Bei der deutsch-polnischen Konferenz (ab 9.30 Uhr) sind auch Vertreter von Umweltschutzorganisationen dabei. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sollte online zugeschaltet werden.

Ausrichter sind die Fraktionen der Grünen im brandenburgischen Landtag und im Bundestag. „Der politische Handlungsbedarf ist auf allen Ebenen mit Blick auf den kommenden Sommer hoch“, teilte die Grünen-Fraktion in Potsdam mit. Sie dringt unter anderem auf ein besseres Monitoring des Flusses.

Es gibt die Befürchtung, dass mit steigenden Temperaturen und niedrigem Wasserstand die Gefahr für ein erneutes Fischsterben wächst. Im vergangenen August waren massenweise Fische in der Oder gestorben. Als Gründe für die Umweltkatastrophe machten Experten hohe Salzbelastungen aus sowie das Gift einer Algenart, die sich aufgrund von Salzeinleitungen ausbreiten konnte.