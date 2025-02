Noch sind die heißen Tage fern. Aber auch zu anderen Jahreszeiten können Waldbrände ausbrechen. Die Saison beginnt am 1. März. Sachsen will gewappnet sein.

Experten rechnen mit einer höheren Gefahr von Waldbränden in Sachsen als im vergangenen Jahr (Archivbild).

Dresden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet angesichts geringerer Niederschlagsmengen in den vergangenen Wochen mit einer höheren Gefahr von Waldbränden als im Vorjahr. Überdurchschnittlicher Niederschlag habe 2024 dazu beigetragen, dass die Waldbrandbilanz erfreulich war, erklärte der Meteorologe Falk Böttcher. Dass es auch in diesem Jahr so glimpflich ausgehe, sei mit Blick auf die aktuellen Daten nicht sicher.

Waldbrandsaison beginnt am 1. März

Auch die längerfristigen Vorhersagen zeigten allenfalls durchschnittliche Niederschlagsmengen bei überdurchschnittlichen Temperaturen, sodass die daraus resultierende Verdunstung relativ schnell wieder zu einem erhöhten Waldbrandrisiko führen könne, betonte Böttcher. An diesem Samstag beginnt offiziell die Waldbrandsaison. Der Staatsbetrieb Sachsenforst und der DWD informieren dann wieder tagesaktuell über die örtliche Waldbrandgefahr.

Bis Oktober wird diese Gefahr für 31 sächsische Regionen in fünf Gefahrenstufen – von 1 (sehr geringe) bis 5 (sehr hohe Gefahr) – berechnet und täglich mitgeteilt. In Regionen des sächsischen Tieflandes, die aufgrund der sandigen Böden und geringeren Niederschläge besonders gefährdet sind, beginnt parallel eine Überwachung mit Kameras.

Situation 2024 vergleichsweise entspannt

Nach verheerenden Waldbränden 2023 war die Situation im Jahr darauf entspannter. Nach Angaben der Behörden wurden 94 Brände in den Wäldern registriert. Damit bewegt sich die Anzahl auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (110 Waldbrände). Die betroffene Waldfläche von etwa zehn Hektar fiel im Vergleich zu den Vorjahren aber deutlich niedriger aus, da es keine ausgedehnten Flächenbrände gab.

Landesforstpräsident Utz Hempfling appellierte an die Bevölkerung, achtsam zu sein. „Der Mensch ist der Hauptverursacher von Waldbränden.“ Rund dreiviertel aller Waldbrände würden durch Menschen ausgelöst. Häufig sei dabei fahrlässiges Verhalten im und um den Wald der Grund. Blitzschlag als einzige natürliche Ursache sei im langjährigen Schnitt nur für fünf Prozent der Waldbrände verantwortlich.

App informiert über Brandgefahr und richtiges Verhalten

Alle Informationen zur aktuellen Waldbrandgefahr und dem richtigen Verhalten bietet die kostenlose App „Waldbrandgefahr Sachsen“ von Sachsenforst. „Über die integrierte Notruf- und Standort-Funktion kann jede und jeder einen aktiven Beitrag zum Waldbrandschutz und zur eigenen Sicherheit leisten. Dank der GPS-gestützten Standortermittlung sind die exakte Position des Brandortes und der nächstgelegene Rettungspunkt im Wald leicht zu ermitteln“, hieß es.