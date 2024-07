In Cottbus richtet ein Gewitter mit heftigem Wind Schäden an. Tornado-Experten haben das Wetterextrem jetzt bewertet.

Experten bestätigen Tornado in Cottbus

Die Feuerwehr war in Cottbus zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen ausgerückt.

Cottbus - Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind sich nach Überprüfungen sicher: Ein Tornado hat in Cottbus Teile von Dächern gerissen und Bäume umstürzen lassen. „Nach Rücksprache mit anderen Experten und Sichtung von weiterem Material kann der Fall nun als bestätigt angesehen werden“, teilte Marcus Beyer von der Tornado-Expertengruppe beim DWD der Nachrichtenagentur dpa mit.

Um die genaue Stärke des Tornados festzulegen, seien noch weitere Untersuchungen nötig. „Es ist aber recht sicher, dass die Windgeschwindigkeiten wenigstens 140 km/h betragen haben müssen“, so Fachmann Beyer. Zuvor war nicht sicher, ob es sich um einen Tornado oder ein anderes Wetter-Phänomen, eine sogenannte Gewitterfallböe, handelte.

Ein Unwetter richtete in Cottbus am Montag erhebliche Zerstörungen an. Unter anderem war ein Campingwagen durch die Luft geschleudert worden. Verletzt wurde aber niemand.