Klimaveränderungen treffen auch das Wattenmeer. Wie kann ein nachhaltiger Tourismus in der Region daher künftig aussehen? Darüber diskutieren Experten bei einer Tagung in Ostfriesland.

Das Weltnaturerbeforum dient dem Erfahrungsaustausch in der Wattenmeerregion. (Symbolbild)

Bensersiel - Ein steigender Meeresspiegel und höhere Wassertemperaturen in der Nordsee: Der Klimawandel wirkt sich auch auf das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer aus - gleichzeitig ist die Wattenmeerküste auch eine wichtige Urlaubsregion. Welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich daraus für das Ökosystem und den Tourismus ergeben, wollen rund 120 Expertinnen und Experten aus dem Naturschutz, der Wissenschaft, von Kommunen und aus der Tourismuswirtschaft an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) im ostfriesischen Bensersiel (Landkreis Wittmund) beim Weltnaturerbeforum beraten.

Die jährlich stattfindende Veranstaltung dient der Information und dem Erfahrungsaustausch, insbesondere innerhalb des niedersächsischen Welterbegebietes. Die 13. Ausgabe steht unter dem Titel „Wattenmeer in Zeiten des Klimawandels - Die Zukunft des Welterbe-Tourismus mit kühlem Kopf gestalten“. Vorgestellt werden sollen bei der Tagung auch Beispiele, wie Anpassungen an Klimaveränderungen in Betrieben integriert werden können.