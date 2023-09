Oldenburg - Experten aus Wirtschaft und Politik beraten bei einem mehrtägigen Kongress in Oldenburg über den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Zum Auftakt am Dienstagabend wurde auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. Der SPD-Politiker hatte zuvor in einem auf der Kongress-Website veröffentlichten Grußwort die Bedeutung von durch erneuerbarer Energie erzeugtem grünen Wasserstoff für die Energiewende betont.

„Niedersachsen hat beste Voraussetzungen nicht nur zum Erzeugungsland Nr. 1 für Wasserstoff zu werden, sondern auch zum zentralen Import-Hub und zur Drehscheibe für die Versorgung der deutschen Industrie mit grünem Wasserstoff“, schrieb Weil. Er verwies auf die vorhandene Energieinfrastruktur, die Häfen und die Ausbaupotenziale für erneuerbare Energien insbesondere an der niedersächsischen Nordseeküste.

Organisiert wird der Kongress, der noch bis Donnerstag läuft, von dem Oldenburger Beratungsunternehmen Beyondgas. Das diesjährige Gastland ist Dänemark. Erwartet wurden rund 60 Referenten und Diskussionsteilnehmer, darunter auch die dänische Botschafterin in Deutschland, Susanne Hyldelund.