Experte: Moukoko will BVB Richtung Frankreich verlassen

Bald in Frankreich? Wieder wird über die sportliche Zukunft von Moukoko spekuliert.

Dortmund - Youssoufa Moukoko steht Berichten zufolge vor einem Wechsel von Borussia Dortmund nach Frankreich zu Olympique Marseille. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano schrieb am Samstag bei X, der 19-Jährige habe sich für den Club der französischen Ligue 1 entschieden. Marseille und der BVB würden demnach an einem Leihgeschäft mit Kaufoption arbeiten. Eine Bestätigung dafür gab es am Nachmittag zunächst nicht.

Moukokos Berater hatte sich zuletzt öffentlich über die Reservistenrolle des Teenagers beklagt. Verbreitet worden war das Zitat ebenfalls über den X-Account von Romano. „Youssoufa wurde vor seiner Verpflichtung viel versprochen, aber das wurde nicht eingehalten. Er war immer nur daran interessiert, zu spielen und sich weiterzuentwickeln“, wurde der Berater Patrick Williams zitiert.

Dortmunder Antwort

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte daraufhin: „Wir haben die öffentlichen Aussagen natürlich wahrgenommen. Was wir mit der Spielerseite besprechen, behandeln wir weiterhin intern.“

Geht auch Moukoko, hätte der BVB womöglich bald statt vier nur noch zwei klassische Mittelstürmer im Kader. Am Samstagmorgen hatte der Club mitgeteilt, dass Nationalspieler Niclas Füllkrug freigestellt worden sei, um Gespräche mit einem anderen Club zu führen. Wahrscheinliches Ziel: West Ham United in der englischen Premier League. Als Stürmer im Kader steht außerdem Sébastien Haller (30).