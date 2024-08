In diesem Jahr geht es Fledermäusen in Sachsen-Anhalt gut. (Archivfoto)

Magdeburg - Den Fledermäusen in Sachsen-Anhalt geht es in diesem Jahr besonders gut. Der durchwachsene Sommer mit viel Niederschlag sorge für beste Bedingungen, sagte Bernd Ohlendorf, Experte des Naturschutzbundes Deutschland. Es gebe in diesem Jahr einen Insektenreichtum wie lange nicht. „Die Fledermäuse haben volle Bäuche“, so Ohlendorf. Das seien beste Voraussetzungen für die Paarungszeit.

An diesem Samstag soll mit der Internationalen Fledermausnacht auf die Tiere aufmerksam gemacht und über sie informiert werden. In Sachsen-Anhalt gibt es rund um diesen Termin Veranstaltungen - laut Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt etwa am 30. August in der Heimkehle und in Walbeck im Landkreis Mansfeld-Südharz sowie am 31. August im Biosphärenreservat Drömling.

Besonders gut sind die Bedingungen dem Experten zufolge auf den großen Kahlschlagflächen der ehemaligen Fichtenbestände im Harz. Die Blütenpracht sei ein Traum für Insekten, die Fledermäuse hätten somit beste Nahrungsgrundlagen, so Ohlendorf. Anders sehe es auf den Ackerlandschaften ohne Baum und Strauch aus. Sorge macht dem Experten auch der Ausbau der Windkraft - sie gefährde sowohl Insekten als auch die Fledermäuse. In Sachsen-Anhalt gebe es derzeit 20 Fledermausarten.