Querfurt - Von einem Exhibitionisten ist eine Frau in Querfurt (Saalekreis) belästigt worden. Die 41-Jährige war am späten Montagnachmittag auf einem Parkplatz unterwegs, als ein Mann sie aus seinem parkenden Auto heraus auf sich aufmerksam machte, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte. Bei dem Wagen angekommen sah die Frau den Angaben zufolge, dass der Mann offen vor ihr masturbierte. Sie floh in ihr eigenes Auto, verließ den Ort und rief die Polizei. Die Beamten fanden den 55-Jährigen laut der Sprecherin noch an Ort und Stelle auf dem Parkplatz in der Merseburger Straße. Gegen den Mann wurde eine Anzeige aufgenommen und er erhielt einen Platzverweis.