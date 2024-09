Zagreb - Der ehemalige Union-Coach Nenad Bjelica hat wieder einen Trainerjob und kehrt nach viereinhalb Jahren zum kroatischen Traditionsclub Dinamo Zagreb zurück. Der 53-Jährige unterschrieb einen „Mehrjahresvertrag“, wie der Tabellendritte der kroatischen Liga mitteilte, ohne weitere Details zu nennen. Der 25-malige kroatische Meister hatte sich nach dem 2:9 in der Champions League beim FC Bayern von Trainer Sergej Jakirovic (47) getrennt.

Bjelica trainierte den Fußballclub aus dem Zagreber Bezirk Maksimir bereits von 2018 bis 2020 erfolgreich und holte unter anderem zwei Meisterschaften, den Supercup und den Pokal.

Kurzer Auftritt in Berlin

Beim Berliner Fußball-Bundesligisten wollte Bjelica in der zurückliegenden Saison in die Fußstapfen von Club-Legende Urs Fischer treten. Nach einem guten Start verlor der Kroate, der bei den Eisernen nie so richtig ankam und mit seiner spröden, manchmal schroffen Art ständig befremdete, allerdings den Rückhalt in der Mannschaft.

Zwei Tage vor Saisonende und mitten im Abstiegskampf trennte sich Union von Bjelica. Unter Interimstrainer Marco Grote gelang dem Hauptstadt-Club am letzten Spieltag der Klassenerhalt.

Nach „Bild“-Informationen lohnt sich Bjelicas neuer Vertrag auch für Union. Demnach hatte sich der Vertrag des Kroaten bei den Berlinern durch den Klassenerhalt automatisch bis 2026 verlängert. Durch die Rückkehr nach Zagreb soll der Bundesligist nun einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag an noch ausstehendem Gehalt einsparen.