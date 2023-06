Dresden - Nach dem gewaltsamen Tod einer 31-Jährigen im Oktober in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Mord-Anklage gegen ihren Ex-Partner erhoben. Der Mann soll an ihrer Wohnungstür geklingelt und sie dann mit einem Messer niedergestochen haben. Die Frau sei innerhalb weniger Minuten infolge schwerer Verletzungen gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie geht von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Ziel des Mannes soll gewesen sein, seine Rechte im Umgang mit dem gemeinsamen Sohn durchzusetzen. Der 31-jährige Deutsch-Ukrainer sitzt in Untersuchungshaft und hat sich den Angaben nach bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Der Fall liegt nun beim Landgericht Dresden. Die Richter haben über die Zulassung der Anklage und Eröffnung eines Hauptverfahrens zu entscheiden.