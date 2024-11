Suhl - Schlagerstar Helene Fischer ist beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ihres Ex-Partners Florian Silbereisen aufgetreten. Die 40-Jährige sang am Abend in der TV-Liveshow im Ersten Weihnachtslieder und ein Medley aus ihrem neuesten Projekt, einem Album für kleine Kinder. Und Fischer kündigte an, an neuen Songs zu arbeiten.

Der Auftritt ist besonders, denn Florian Silbereisen und Helene Fischer waren einst zehn Jahre lang liiert, galten in der Schlagerwelt gar als Traumpaar. Seit ihrer Trennung 2018 ist jedes öffentliche Zusammentreffen daher ein gut beobachtetes Spektakel - und schon allein die Ankündigung des für die Show verantwortlichen Senders MDR, dass es einen Überraschungsgast geben werde, hatte die Spekulationen um einen Auftritt Fischers angeheizt.

Fischer macht noch mehr Kindermusik

Fischer hat kürzlich erst das Album mit Kinderliedern herausgebracht, die sie in der Sendung auch promoten durfte. Es soll auch kein einmaliger Ausflug bleiben, kündigte Fischer auf die entsprechende Frage Silbereisens in der Show an. Sie wolle 2025 „das Kinderliederprojekt weiter vorantreiben“: „Es ist nicht geplant, dass es bei dem einen Album bleibt. Ja, das heißt, ich will mit den Kindern wachsen.“

Zugleich werde sie aber im kommenden Jahr an neuen Songs fürs größere Publikum arbeiten. 2026 sei sie dann „wieder total für euch da“, sagte die Sängerin, die für das Jahr bereits eine Tour angekündigt hatte.

Fischer zu Zuckowski: „Ich verehre dich“

Fischer sang außerdem zu Ehren des anwesenden Rolf Zuckowski seinen Geburtstagsklassiker „Wie schön, dass du geboren bist“ sowie „In der Weihnachtsbäckerei“. „Ich verehre dich und finde dich wahnsinnig wertvoll für unsere Musikgeneration und Musikgeschichte“, sagte Fischer zu Zuckowski.

Traditionell strahlt das Erste der ARD „Das Adventsfest“ als sogenannte große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte aus dem thüringischen Suhl am Samstag vor dem ersten Advent aus - diesmal also am 30. November. Die festliche Schlagershow gibt es seit 20 Jahren, stets mit Silbereisen als Moderator. Seit 2011 trägt die besinnliche Unterhaltungssendung, in der das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben wird, ihren jetzigen Namen.