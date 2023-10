Halle - Der ehemalige Hallenser Elias Huth hat die sportliche Krise beim Halleschen FC weiter verschärft. Der Stürmer erzielte am Samstag in der 3. Fußball-Liga in der 79. Minute den entscheidenden Treffer beim 2:1 (0:0)-Sieg des SSV Jahn Regensburg beim HFC. Dominic Baumann hatte die Gastgeber vor 5867 Zuschauern mit seinem siebenten Saisontor mit 1:0 in Führung geschossen. Christian Viet (69.) gelang der Ausgleich für die Gäste, die ihren fünften Sieg in Serie feierten. Halle bleibt nach sechs sieglosen Partien als Vorletzter im Tabellenkeller. Der letzte Sieg war den Rot-Weißen am 3. September beim 4:1 (1:1) gegen den SV Sandhausen geglückt.

Die Regensburger übernahmen mit dem Anpfiff sofort die Initiative, ließen den HFC überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. In der sechsten Minute wehrte HFC-Schlussmann Sven Müller einen Kopfball von Alexander Bittroff. Zwei Minuten später jagte Viet einen Freistoß an die Latte des halleschen Gehäuses. Die Gäste blieben dominant, fanden jedoch vor der Pause keine entscheidende Lücke in der Abwehr der aufopferungsvoll kämpfenden Saalestädter. Nach vorn konnte der HFC jedoch keine Akzente setzen. Den einzigen Torschuss gab Tunay Deniz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ab.

Ihre zweite Chance nutzten die Gastgeber zur überraschenden Führung. Ein verunglückter Versuch von Aljaz Casar landete bei Baumann, der aus elf Metern Gebhardt überwand. Danach hatten die Hallenser Oberwasser, konnten aber den Vorsprung nicht ausbauen. Im Gegenzug gelang den Regensburgern durch Viets Traumtor aus 25 Metern der Ausgleich, ehe Huth per Flugkopfball die Partie drehte.