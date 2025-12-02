weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Personalien: Ex-Gesundheitsministerin arbeitet jetzt bei linker Stiftung

Personalien Ex-Gesundheitsministerin arbeitet jetzt bei linker Stiftung

Rund zehn Jahre lang war Heike Werner (Linke) für die Gesundheitspolitik in Thüringen zuständig. Das ist ihre neue Aufgabe.

Von dpa 02.12.2025, 12:02
Heike Werner (Linke) arbeitet jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. (Archivbild)
Heike Werner (Linke) arbeitet jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. (Archivbild) Martin Schutt/dpa

Erfurt - Thüringens Ex-Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat einen neuen Job. Die 56-Jährige ist zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewählt worden, wie die Stiftung mitteilte. Die Wahl erfolgte am Wochenende. 

Werner war von 2014 bis 2024 Gesundheitsministerin unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Freistaat gewesen. Zuvor hatte sie für die Linke im sächsischen Landtag gesessen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht als parteinahe Stiftung der Linken nahe.