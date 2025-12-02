Rund zehn Jahre lang war Heike Werner (Linke) für die Gesundheitspolitik in Thüringen zuständig. Das ist ihre neue Aufgabe.

Erfurt - Thüringens Ex-Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat einen neuen Job. Die 56-Jährige ist zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewählt worden, wie die Stiftung mitteilte. Die Wahl erfolgte am Wochenende.

Werner war von 2014 bis 2024 Gesundheitsministerin unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Freistaat gewesen. Zuvor hatte sie für die Linke im sächsischen Landtag gesessen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung steht als parteinahe Stiftung der Linken nahe.