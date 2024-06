Querfurt - Ein 19-jähriger Mann hat in Querfurt (Saalekreis) seine Ex-Freundin und ihren Freund bedroht und mehrfach mit seiner Schreckschusspistole geschossen. Verletzt wurde das Paar nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach entdeckte der 19-Jährige das Paar im Vorbeifahren, stieg dann aus dem Auto aus und ging ihnen hinterher. Dann schoss er mit der Schreckschusspistole mehrfach. Nach dem Vorfall suchte die Polizei den Mann in seiner Wohnung auf, dort stellten sie mehrere Waffen sicher. Die Ermittlungen dauern an.