Liverpool - Der ehemalige Frankfurter Fußball-Profi Jesper Lindström zieht nach nur einem Jahr in Italien weiter in die Premier League. Lindström wechselt für eine Saison auf Leihbasis vom SSC Neapel zum FC Everton, wie der Club aus Liverpool mitteilte. „Ich bin zu 100 Prozent bereit. Ich bin so hungrig. Letztes Jahr war ein hartes Jahr für mich, aber ich bin so glücklich, jetzt hier zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte der 24 Jahre alte Däne.

Everton hat der Mitteilung zufolge auch eine Kaufoption für Lindström im kommenden Sommer 2025. Der Offensivspieler war Teil des Teams von Eintracht Frankfurt, das im Mai 2022 in Sevilla den Titel in der Europa League gewann. Im vergangenen Sommer zog es Lindström dann von Frankfurt nach Neapel.

Nach einer schwierigen Saison in Italien will der Profi nun in der Premier League durchstarten. „Jesper ist ein Spieler mit sehr guten Fähigkeiten, der in vielen verschiedenen Rollen agieren kann. Das wird uns helfen, in die neue Saison zu starten“, sagte Evertons Trainer Sean Dyche.