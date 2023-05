Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben den Vertrag mit Alen Pjanic vorzeitig bis 2025 verlängert. „Wir waren vor der Verletzung in Planungen zur Verlängerung und dann ist es auch ein Teil unserer Club-Werte diesen Weg konsequent fortzusetzen“, wurde Srdjan Klaric, sportlicher Leiter der Oldenburger, in einer Vereinsmitteilung am Freitag zitiert. Der 26 Jahre alte Small Forward fehlt seinem Team mit einem gebrochenen Arm in den Playoffs.