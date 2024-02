Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Hardegsen - Ein Feuer in einer Eventscheune nördlich von Göttingen hat am Donnerstagmorgen großen Sachschaden verursacht. Die Halle in Hardegsen sei komplett niedergebrannt, teilte die Polizei mit. Der Schaden liege zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Demnach war die ehemals zur Holzverarbeitung genutzte Scheune zuletzt unter anderem für Veranstaltungen buchbar. Zudem lagerte ein Unternehmen, das Technik für Veranstaltungen anbietet, dort sein Material. Auch zwei Autos und zwei Wohnmobile seien dort eingelagert gewesen. Die Polizei ging davon aus, dass alles, was sich in der Halle befand, zerstört wurde. Wegen der Löscharbeiten war die angrenzende Bundesstraße 241 stundenlang gesperrt.