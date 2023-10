Eisenach/Erfurt - Mit Gottesdiensten und zahlreichen weiteren Veranstaltungen feiern die evangelischen Christen am Dienstag in Thüringen das Reformationsfest. Am Reformationstag erinnert die evangelische Kirche an den Thesenanschlag des Theologen Martin Luther (1483-1546), der nach der Überlieferung am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen mit Kritik am Finanzgebaren der katholischen Kirche an die Tür der Schlosskirche Wittenberg genagelt haben soll. Das evangelisch geprägte Thüringen gehört zu den Bundesländern, in denen der Reformationstag gesetzlicher Feiertag ist.

In Thüringen gilt die Wartburg in Eisenach als wichtigster Ort der Reformation. Dort hatte Luther 1521/22 auf der Flucht vor den Kirchenoberen Asyl gefunden und das Neue Testament der Bibel vom Griechischen ins Deutsche übersetzt. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, wird dort zu einem Gottesdienst erwartet. Zuvor soll Kramer in der Christuskirche Unterbreizbach predigen.

Der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gehören rund 615 800 Gläubige in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Teilen Sachsens und Brandenburg an.