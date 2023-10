Greiz - Ein herrenloser Koffer hat in Greiz zu einem Polizeieinsatz und Evakuierungen von Wohnhäusern geführt. Eine Anwohnerin habe den Koffer am Samstagabend entdeckt und die Polizei informiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem es Polizisten nicht möglich gewesen sei, das Gepäckstück zu überprüfen, seien umliegende Wohnhäuser vorsichtshalber evakuiert und die angrenzende Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes öffnete schließlich den Koffer, dessen Inhalt sich als harmlos herausstellte. Es befanden sich Kleider und Alltagsgegenstände darin. Für die Dauer der Evakuierung seien Anwohner in einer Sporthalle untergebracht worden.