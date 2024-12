Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt 250 Kilogramm und soll am Dienstag entschärft werden. Anwohner sollen ab dem Morgen ihre Häuser verlassen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll die Bombe am Dienstag entschärfen. (Symbolfoto)

Braunsbedra - Im Braunsbedraer Ortsteil Krumpa im Saalekreis ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 250 Kilogramm schwere englische Bombe soll am Dienstagvormittag entschärft werden, wie der Landkreis mitteilte. Dazu werde ein Radius von 750 Metern um den Fundort evakuiert. Die Bewohner sollen die Gefahrenzone ab 7.00 Uhr verlassen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 12.00 Uhr an. Ein Kindergarten bleibe den Tag über geschlossen. Für Anwohner, die keine Bleibe finden, wird in der St. Barbarahalle eine Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen.