Evakuierungen in der Gemeinde Winsen: 300 Menschen betroffen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Winsen (Aller) - Wegen des Aller-Hochwassers müssen in der Gemeinde Winsen rund 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Siedlungen Westohe und Südohe werden noch am Mittwochabend evakuiert, wie der Landkreis Celle mitteilte. Der Wasserstand auf den Straßen sei dort auf rund 40 bis 50 Zentimeter gestiegen, aus Sicherheitsgründen sei daher der Strom abgestellt worden. Als Notunterkunft wird derzeit die Allertalsporthalle in Winsen eingerichtet.

Zudem wurde die Bevölkerung aufgerufen, die Deiche nicht mehr zu betreten. „Sie sind stark aufgeweicht und es besteht die Gefahr des Bruchs“, hieß es. Zudem sollen Notrufe wegen vollgelaufener Keller nur abgesetzt werden, wenn Gefahr in Verzug ist. Die Feuerwehren könnten wegen des hohen Einsatzaufkommens nicht jedem Notruf nachkommen. Wenn viel Wasser in einen Keller eingebrochen sei, sollte er nicht mehr betreten werden - es bestehe dann akute Gefahr.