Mit zusätzlichen Fliegern erweitert Eurowings das Streckennetz ab dem Hauptstadtflughafen. Neben Frequenzerhöhungen gibt es ab dem Sommerflugplan 2026 auch neue Ziele.

Berlin - Die Lufthansa-Tochter Eurowings baut ab dem Sommerflugplan 2026 ihr Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg aus. Dazu stationiert die Fluggesellschaft am BER künftig zwei Maschinen mehr, insgesamt sind es dann neun, wie das Unternehmen mitteilte.

„Wir freuen uns über den deutlichen Ausbau des Angebots von Eurowings am BER. Mit zwei zusätzlich stationierten Flugzeugen bekräftigt Eurowings ihr klares Bekenntnis zur Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“, sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach laut einer Mitteilung.

Die Lufthansa-Tochter will ab dem Sommerflugplan vom BER aus bis zu zwölfmal pro Woche den Flughafen London-Heathrow ansteuern. Bis zu dreimal pro Woche sind Flüge nach Lissabon geplant. Zu einigen Zielen, darunter Palma de Mallorca, Stockholm und Zürich, werden die Frequenzen erhöht. Mit Olbia und Neapel (beide Italien) sowie Kavala (Griechenland) kommen drei Ziele neu in den Flugplan. Insgesamt will die Airline dann 43 Ziele in 20 Ländern vom BER aus ansteuern.