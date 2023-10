Hannover - Der TSV Hannover-Burgdorf ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. In ihrem Auftaktspiel beim HC Kriens-Luzern am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Prokop dank einer starken Abwehrleistung im zweiten Durchgang mit 31:23 (13:13) durch. Beste Werfer bei den Niedersachsen waren Justus Fischer und Marius Steinhauser mit je sechs Toren.

Der Handball-Bundesligist erwischte den besseren Start in die Partie. Hannes Feise und Uladzislau Kulesh sorgten früh für eine 2:0-Führung. Danach aber entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Zwar erspielte sich der Tabellenachte zwischenzeitlich noch einmal einen Zwei-Tore-Vorsprung, schaffte es aber nicht, diesen zu verteidigen.

Auch nach dem Seitenwechsel verbuchten die Gäste die ersten Tore erneut für sich und zogen auch dank einer starken Defensive auf 16:13 davon. Erst nach rund neun Minuten gelang den Schweizern der erste Treffer im zweiten Durchgang. Der TSV aber blieb weiter das dominierende Team und baute seinen Vorsprung eine Viertelstunde vor dem Ende auf fünf Tore aus. Mit zwei Treffern in den letzten vier Minuten zum 29:23 beseitigte Steinhauser dann alle Zweifel am Erfolg.