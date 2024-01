Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League im zweiten Spiel den zweiten Sieg verbucht. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend den rumänischen Topclub HC Dunarea Braila mit 32:28 (16:11). Wie schon beim 28:21-Auftakterfolg in Zagreb avancierte Johanna Reichert zur besten Werferin des THC. Die österreichische Rückraumspielerin glänzte mit 13 Toren.

Auch ohne die wegen eines Muskelfaserrisses weiterhin fehlende Nationalspielerin Annika Lott legten die Thüringerinnen furios los. Mit hohem Tempo im Angriff und einer stark aufgelegten Torhüterin Dinah Eckerle dominierten sie die Anfangsphase und erspielten sich bis zur 17. Minute eine komfortable 10:3-Führung. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und reduzierten ihre Fehlerquote deutlich. Bis auf 8:10 (21.) tasteten sich die Rumäninnen heran, ehe der THC seine Schwächephase überwand und bis zur Pause wieder deutlich davonzog.

Angeführt von der überragenden Reichert starteten die Gastgeberinnen mit einem 4:1-Lauf zum 20:12 (35.) in den zweiten Durchgang. Braila steckte zwar nicht auf und verkürzte zwischenzeitlich auf 20:23 (45.), der THC ließ sich davon aber nicht nachhaltig beeindrucken und setzte sich bis zur 55. Minute vorentscheidend auf 29:23 ab.