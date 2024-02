Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben die Gruppenphase in der European League mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Sonntagnachmittag den amtierenden kroatischen Meister Lokomotiva Zagreb vor heimischer Kulisse souverän mit 29:17 (13:10). Kathrin Pichlmeier avancierte mit sechs Toren zur besten Werferin des THC. Als Tabellenzweiter der Gruppe B treffen die Thüringerinnen nun im Viertelfinale auf den Sieger der Gruppe A, Storhamar Handball Elite. Im Hinspiel (16./17. März) genießen sie Heimrecht, ehe das Rückspiel (23./24. März) in Norwegen steigt.

Gegen das Schlusslicht der Gruppe B ließen die Thüringerinnen zu Beginn viele Chancen aus und gerieten mit 3:5 (9. Minute) in Rückstand. Inspiriert von ihrer starken Torhüterin Dinah Eckerle, die in der ersten Halbzeit zwölf Würfe abwehrte, fanden die Gastgeberinnen in der Folge jedoch immer besser in ihren Rhythmus und erspielten sich mit einem 7:2-Lauf eine 10:7-Führung (23.).

Nach der Pause kreierte der THC aus Ballgewinnen vermehrt Tempogegenstöße und setzte sich auf 19:13 (41.) ab. Während die jungen Kroatinnen zunehmend in Hektik verfielen, steigerten sich die Thüringerinnen in einen Spielrausch und zogen bis auf 26:14 (51.) davon, ehe sie es in der Schlussphase etwas ruhiger angehen ließen.