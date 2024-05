Michendorf - Europas Spitzen-Golferinnen kehren zu Pfingsten nach Deutschland zurück. An diesem Donnerstag beginnt das Amundi German Masters zum dritten Mal im brandenburgischen Michendorf südwestlich von Berlin. 132 Golferinnen starten auf dem anspruchsvollen Par-72-Südkurs des Golf- und Country Clubs Seddiner See. Das Turnier der Ladies European Tour (LET) ist mit 300.000 Euro dotiert und endet am Sonntag.

Eine der Stars beim German Masters ist Alexandra Försterling. Die 24 Jahre alte Berlinerin feierte in ihrer Golf-Karriere bereits drei Siege auf der Ladies European Tour. Zuletzt gewann sie Anfang März bei der Aramco Team Series in Tampa/US-Bundesstaat Florida.

Auch die 18-jährige Chiara Noja kehrt in ihre Berliner Heimat zurück. 2022 triumphierte sie bei der Aramco Team Series in Saudi-Arabien und avancierte mit nur 16 Jahren zur jüngsten Siegerin der LET-Geschichte. Neben den beiden Berlinerin werden neun weitere deutsche Golferinnen am Seddiner See abschlagen. Titelverteidigerin ist die Tschechin Kristyna Napoleaova.