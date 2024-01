Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei.

Dresden - Der Vorstand der sächsischen CDU hat seine Vorschläge für die Kandidatenlisten zur Europawahl und Landtagswahl vorgelegt. Wie der Landesverband am Freitagabend mitteilte, sollen sie von einer Vertreterversammlung am 20. Januar in Dresden beschlossen werden. Auf den ersten Plätzen sind paritätisch Männer und Frauen aufgestellt. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer führt den Listenvorschlag für die Landtagswahl an. Dahinter rangieren Parteivize und Kulturministerin Barbara Klepsch, CDU-Generalsekretär Alexander Dierks, die Rechtsanwältin und Landtagsabgeordnete Susan Leithoff und CDU-Fraktionschef Christian Hartmann. Auf dem Listenvorschlag zur Europawahl steht Staatskanzleichef Oliver Schenk auf Platz 1.