Europa-Fest in Dresden mit Steinmeier und Kretschmer

Dresden/Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag (14.30 Uhr) zu Gast bei einem Europa-Fest vor der Dresdner Frauenkirche. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes wird er dort ein Grußwort halten. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) möchte das Wort ergreifen. Ursprünglich hatte der französische Präsident Emmanuel Macron eine Rede zur Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa halten wollen. Wegen der Unruhen in seinem Heimatland verschob Macron jedoch seinen Staatsbesuch in Deutschland.

Mit der „Fête de l'Europe“ auf dem Dresdner Neumarkt wollen die Veranstalter - der Freistaat Sachsen und die Cellex-Stiftung - eine Brücke nach Osteuropa schlagen. Deshalb sind auch Jugendliche aus Polen und Tschechien zu dem Fest eingeladen. Auf zwei Bühnen ist ein Programm geplant, bei dem auch mehrere Bands auftreten wollen.

Kretschmer zufolge kommt den mittel- und osteuropäischen Ländern eine wichtige Rolle im europäischen Prozess zu. „Es geht darum, dass Europa einen starken Platz in dieser multipolaren Welt hat, dass die Europäische Union im Inneren geeint sein muss“, hatte er unlängst mit Blick auf das Europa-Fest gesagt.