Dem deutschen Basketball-Meister scheint in Spanien erneut die Luft auszugehen. Ein irrer Lauf in den letzten Minuten bringt doch noch den erlösenden Sieg, mit dem die Play-offs deutlich näher rücken.

Barcelona - Bayern Münchens Basketballer haben mit einem irren Comeback in der Euroleague einen großen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Das Team von Coach Gordon Herbert gewann 102:101 beim FC Barcelona und bleibt nach dem 18. Sieg weiter unter den Top sechs, die sich direkt für das Viertelfinale qualifizieren. Gut eine Minute vor Schluss hatte es für den deutschen Meister noch nach der dritten Pleite in Folge ausgesehen.

Obwohl es in Barcelona beinahe ausgeglichen in die Pause ging (56:55), hätten die ersten Viertel kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während in der Anfangsphase die Führung alleine 15-Mal wechselte, bestimmten das zweite Viertel die im Basketball so berühmten Runs. Dabei setzten sich die Bayern zunächst mit elf Punkten ab, bevor den Gastgebern ihrerseits zehn Zähler in Folge gelangen.

Sechs Punkte in der letzten Minute drehen das Spiel

Auch nach der Pause blieb München lange auf Augenhöhe mit den formstarken Spaniern, schien im Schlussabschnitt aber letztlich doch abreißen lassen zu müssen. Als Barcelona dann bereits wie der sichere Sieger aussah, stürmten die Bayern tatsächlich noch einmal zurück und holten sich 17 Sekunden vor dem Abpfiff durch Freiwürfe von Vladimir Lucic die erneute Führung. Eine letzte Antwort der Hausherren blieb aus.

Überragender Mann im Herbert-Team war Carsen Edwards mit 23 Punkten, für Barcelona kam der langjährige NBA-Profi Jabari Parker ebenfalls auf 23 Zähler. Zeit für eine ausgiebige Feier bleibt den Münchnern nicht. Schon in zwei Tagen ist das serbische Spitzenteam Partizan Belgrad in der Landeshauptstadt zu Gast.