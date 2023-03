Eudibamus und Dimetrodon nun in Gothaer Ursaurier-Schau

Gotha - Die interaktive Schau auf Schloss Friedenstein in Gotha zu den Ursauriern wartet mit Neuheiten auf. So sind nun Lebendrekonstruktionen des kleinen Eudibamus cursoris und von dem größeren Dimetrodon teutonis zu sehen, wie die Stiftung Schloss Friedenstein am Mittwoch mitteilte. Gezeigt würden zudem Funde dieser Spezies aus der einzigartigen Fossil-Lagerstätte Bromacker zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz.

Seit Ende Februar vergangenen Jahres lädt das „Bromacker lab“ in der Ausstellungshalle von Schloss Friedenstein dazu ein, die Zeit der Ursaurier vor etwa 290 Millionen Jahren zu entdecken. Gezeigt werden nicht nur Nachbildungen bedeutsamer Funde aus der gleichnamigen Fossil-Lagerstätte im Thüringer Wald. Die Besucher können auch den Weg eines Fossils von dessen Bergung bis hin zur Präparation, Erforschung und Präsentation nachverfolgen.

Mit der jetzigen Aktualisierung der kostenfreien Schau rückt den Angaben nach auch das Forschungsgebiet der Knochenhistologie in den Fokus. An einem großen Leuchttisch können Besucher nun einen vergrößerten Knochendünnschliff betrachten. Mithilfe von Dünnschliffen schließen die Forscher zum Beispiel auf Alter und Geschlecht der Saurier.

Der Bromacker bei Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) gehört zu den international bedeutsamen Lagerstätten von Fossilien. Internationale Forscherteams kommen regelmäßig zu Grabungen in den Thüringer Wald. Die nächste größere Grabung von Wissenschaftlern auf dem Gelände steht in diesem Sommer an. Über das „Bromacker lab“ können Interessierte die jeweils aktuellen Funde kennenlernen.